Диетолог раскрыла неожиданную правду о любимом сладком лакомстве

Мед - излюбленное лакомство в истории человечества. Мы используем его в качестве альтернативы сахару, уповаем на лечебные свойства в сезон простуд и ищем на полках магазинов и фермерских лавочек.

Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с "Радио 1" заявила, что мед - это дорогой сахар.

"Это очень приближенно и грубо, мы сравниваем по калорийности и количеству углеводов. Однако в ротовой полости действие сахара и меда разное", - сказала она.

По ее словам, мед бывает разный, и любовь к нему во многом складывается благодаря семейным традициям.

"В каждой семье есть свои ритуалы, например, чай с молоком и медом, просто молоко с медом, чтобы успокоиться. И есть ощущение, что он так работает, но по факту это рафинированный сахар, и задача у него - давать сладость и все", - объяснила диетолог.

Она добавила, что мед можно спокойно включать в свой рацион вместо сахара в умеренных количествах, если нет никаких глобальных проблем со здоровьем.

"ВОЗ рекомендует 25−50 грамм меда, если не превышать норму, то все будет в порядке", - заключила специалист.