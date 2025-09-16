Обычная ягода оказалась полезна для укрепления иммунитета

Введение черники в рацион младенцев может укрепить иммунную систему, снизить аллергические реакции и поддержать здоровое развитие кишечника.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли специалисты Медицинской школы Университета Колорадо Аншутц, опубликовавшие результаты работы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании принял участие 61 ребенок из Денвера в возрасте от пяти до двенадцати месяцев. В течение нескольких месяцев родители добавляли в рацион малышей либо порошок из лиофилизированной черники, либо плацебо. Ученые регулярно собирали образцы крови и кала, отслеживая изменения в микробиоте кишечника и показателях иммунной системы. У детей, получавших чернику, наблюдалось улучшение симптомов аллергии, снижение воспаления и положительные изменения в составе кишечных бактерий, связанных с иммунным здоровьем.

Авторы подчеркивают, что речь идет о минимальных количествах - всего несколько ягод в день. Для младших младенцев чернику рекомендуют давать в виде пюре, а для более старших - в виде размятой массы или мелких кусочков, чтобы исключить риск удушья.

По словам руководителя исследования, именно в первые месяцы жизни формируются привычки и процессы, способные оказывать долгосрочное влияние на здоровье ребенка. Ученые планируют продолжить работу и изучить, какие еще продукты могут оказывать подобный эффект.