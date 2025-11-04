Главные ошибки при употреблении утреннего кофе

Утром человек просыпается обезвоженным, поэтому перед употреблением кофе стоит выпить стакан обычной воды. Кроме того, не рекомендуется добавлять в бодрящий напиток молоко и сахар. Об этом рассказал эндокринолог Франсиско Росеро, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По словам медика, кофе не следует пить сразу после подъема, поскольку он может только усугубить обезвоживание, вызвав изжогу, вздутие живота и другие проблемы с пищеварением.

- Важно помнить, что кофе в первой половине дня может усилить ощущение усталости, если не восполнить водный баланс в организме, - передает слова доктора издание 20minutos.

Кофе или энергетик может оказаться плохим выбором для утоления жажды в жару. Терапевт Алина Кириченко подтвердила, что они только усиливают обезвоживание организма.

Врач - диетолог-гепатолог Нурия Дианова в свою очередь отметила, что употребление двух чашек кофе в день вдвое снижает риск развития цирроза печени, а также способствует борьбе с фиброзом.

При этом завтрак, как считают доктора, - важнейший прием пищи за день, однако далеко не все продукты одинаково полезны по утрам. Гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала, каких блюд стоит избегать в это время дня.