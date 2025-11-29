Любителей красной икры предупредили о смертельной опасности

В красной икре могут быть анизакиды - это разновидность круглых червей. Паразиты живут в мышцах рыбы и ее внутренних органах, в том числе в икре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о том, с какими опасностями могут столкнуться любители данного деликатеса, рассказали Пятому каналу опрошенные эксперты.

Среди последствий попадания паразита в организм - крапивница и различные аллергические проявления. В случае появления симптомов вроде тошноты и диареи необходимо срочно обратиться к врачу. Заниматься самолечением может быть смертельно опасно, объяснил паразитолог Евгений Морозов.

Специалисты подчеркивают, что для того, чтобы избежать заражения, не следует покупать икру на развес, на рынках или по объявлению в интернете. Делать это нужно только в магазинах и желательно выбирать продукцию проверенных производителей. Предпочтение в данном случае следует отдать стеклянным банкам. Благодаря прозрачности упаковки можно еще до покупки оценить внешний вид товара.