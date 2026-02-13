Торт, приготовленный своими руками к Дню влюбленных, - простой и искренний способ выразить свои чувства. Домашний десерт создает настроение вечера и превращает праздник в по-настоящему личный момент. В подборке "Гастронома" 10 рецептов тортов на 14 февраля: от простых и быстрых до эффектных, достойных особого повода, передает Day.Az.

Торт "Красный бархат"

Вся магия этого легендарного торта в невероятно красивом разрезе: красноватый масляный мякиш в обрамлении белоснежного сливочного крема придумали в США в конце XIX - начале XX вв. Изначально яркого цвета добивались за счет химической реакции между несладким какао, содой и кислым ингредиентом (уксусом, кефиром). С появлением пищевых красителей цвет коржей стал алым. Мировую популярность торт приобрел в 1970-80-е годы благодаря кино и модным кондитерским - десерт превратился в символ различных праздников.

Торт "Красный бархат"

1 час

Дополнительное время: 4 часа

Для приготовления 10 порций нужно:

мука пшеничная - 340 г

яйца - 3 шт.

масло подсолнечное - 300 г

кефир 2,5 % - 280 г

краситель пищевой (красный) - 2 ч. л.

сыр творожный - 600 г

масло сливочное - 200 г

сахарная пудра - 200 г

сахар-песок - 300 г

какао-порошок - 5 г

соль

разрыхлитель теста - 5 г

сода пищевая - 3 г

ванилин

Для приготовления коржей смешайте муку, сахар, какао, соль, разрыхлитель и соду. Добавьте яйца, масло, кефир и краситель, взбейте миксером до однородного состояния. Оставьте на 20-30 минут, чтобы сода и кефир вступили в реакцию. Форму (18 см) смажьте маслом, на дно уложите пергамент. Тесто визуально или с помощью весов разделите пополам и испеките два бисквита при 170 °C, 20 минут, до сухой соломинки. Выпекайте по очереди или сразу два коржа, если есть две одинаковые формы для выпечки. Оставьте коржи на 10 минут остывать в форме, затем аккуратно выньте и переложите на решетку. Когда коржи остынут, оберните каждый пленкой и уберите в холодильник на 2 часа или на всю ночь. Для крема холодное сливочное масло нарежьте кубиками 5-9 мм и взбейте с сахарной пудрой на высокой скорости миксера до состояния однородной пасты. Добавьте ванилин и творожный сыр, взбейте до однородной массы. Сборка торта. Срежьте с бисквитов выпуклый верх и плотный низ. Обрезки от верха немного подсушите в духовке при 150 °С и измельчите в крошку: ее нужно будет использовать в качестве "бархатной" обсыпки. Разрежьте бисквиты пополам: получится 4 коржа для торта. Промажьте их кремом, затем верх и бока. Обсыпьте торт подготовленной крошкой от бисквита, уберите в холодильник на пару часов для стабилизации.

Полезный совет

Перед сборкой торта дайте коржам полностью остыть и "отдохнуть" в холодильнике - так они станут плотнее и не будут крошиться при нарезании. Еще лучше, если бисквиты будут приготовлены не менее чем за сутки.

Торт "Симфония" от Пьера Эрме

Пористый и влажный бисквит "Джоконда", хрустящий штрейзель, воздушный мусс и ягодное желе - торт "Симфония", созданный одним из самых влиятельных кондитеров современности, воплощает философию Пьера Эрме: сочетание классических техник с новаторскими идеями. В линейке авторских десертов мастера торт появился в ответ на запрос самых взыскательных гурманов.

Торт "Симфония" от Пьера Эрме

3 часа

Дополнительное время: 8 часов

Для приготовления 6 порций нужно:

Для бисквита "Джоконда":

мука миндальная - 220 г

мука пшеничная - 60 г

яйца крупные - 5 шт.

белки куриные - 190 г

сахарная пудра - 280 г

масло сливочное - 40 г

пюре малиновое - 5 ст. л.

Для клубничной начинки:

ягоды клубники (можно использовать замороженные) - 170 г

клубника для пюре - 60 г

сок клубничный - 43 мл

сахар - 26 г

сок лимонный - 4 мл

желатин - 3 г

Для миндального бисквита:

белки куриные - 166 г

мука миндальная - 133 г

сахарная пудра - 100 г

сахар коричневый - 68 г

мука пшеничная - 35 г

миндаль жареный - 17 г

Для мусса:

сливки 35 % - 300 г

сыр сливочный - 225 г

сахар - 70 г

желтки куриные - 36 г (2,5 шт.)

вода питьевая - 22 мл

сахарная пудра - 15 г

желатин - 6 г

Для сборки:

клубника - 150 г

желе для смазывания

Для штрейзеля:

масло сливочное - 40 г

сахар - 40 г

мука миндальная - 40 г

мука пшеничная - 40 г

соль

Миндальный бисквит. Миндаль измельчите в блендере в мелкую крошку. В миску просейте миндальную муку, сахарную пудру и муку, добавьте миндальную крошку, перемешайте. Взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно добавляя коричневый сахар. В несколько приемов введите в белки сухую смесь, перемешивая лопаточкой. Разогрейте духовку до 180 °С. Дно разъемной формы диаметром 23 см застелите пергаментом. Выложите тесто слоем не более 2 см, разровняйте. Выпекайте 30 минут. Готовый корж остудите в форме, 10 минут, затем достаньте из формы и остудите на решетке. Бисквит "Джоконда". В блендере измельчите ягоды малины в пюре. Противень застелите пергаментом и отсадите малиновое пюре маленькими каплями на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Уберите в морозильник, пока готовите тесто. В миску просейте миндальную муку и 250 г сахарной пудры, добавьте 150 г яиц и взбивайте миксером 8 минут. В два этапа добавьте оставшиеся 150 г яиц и взбивайте еще 10-12 минут. Растопите сливочное масло и добавьте половину в тесто, не прекращая взбивать. Отдельно взбейте белки с 30 г сахарной пудры до устойчивых пиков и добавьте в тесто. Просейте в тесто муку и аккуратно перемешайте лопаточкой движениями снизу вверх. Добавьте оставшееся масло и снова перемешайте. Разогрейте духовку до 230 °С. Достаньте противень с малиновыми каплями и поверх них распределите тесто. Разровняйте поверхность и выпекайте бисквит 8-10 минут. Бисквит немного поднимется и станет румяным. Проверьте готовность деревянной палочкой. Готовый бисквит переложите на новый лист пергамента лицевой стороной вниз, снимите бумагу с нижней стороны. Остудите на решетке. Клубничная начинка. Положите 175 г клубники в небольшую кастрюлю, в центр добавьте 18 г сахара и поставьте на водяную баню, кипятите 45 минут, периодически помешивая. Готовые ягоды переложите в дуршлаг, сок сохраните. Полностью остудите. Замочите желатин в 60 мл воды и оставьте на 10 минут. Измельчите блендером клубнику для пюре (60 г). На водяной бане растопите желатин, смешайте с 2 ст. л. клубничного пюре и добавьте получившуюся смесь к оставшемуся пюре. Отмерьте 43 г клубничного сока (оставшегося после варки ягод) и добавьте в пюре вместе с 8 г сахара и лимонным соком. Перемешайте и добавьте вареную клубнику. Плоскую тарелку или дно разъемной формы застелите пищевой пленкой, установите кулинарное кольцо или бортики. Разъемная форма должна быть на 2 см меньше формы для торта. Перелейте туда клубничную смесь и уберите в морозильник до полного застывания. Штрейзель. Смешайте в миске муку, миндальную муку, соль и сахар, добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и перетрите руками в крошку. Уберите в холодильник на 1,5-2 часа. Разогрейте духовку до 170 °С. Достаньте штрейзель из холодильника, еще раз перетрите руками и переложите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте до золотистого цвета 5-7 минут. Остудите. Мусс. Замочите желатин в 80 мл холодной воды. В сотейнике соедините воду и сахар, нагрейте до 121 °С. Когда температура сиропа достигнет 100 °С, начните взбивать желтки. Готовый сироп тоненькой струйкой влейте в желтки, не прекращая взбивать на большой скорости. Продолжайте взбивать, снизив скорость до средней, пока смесь не остынет. Переложите сливочный сыр в небольшую миску и поставьте на теплую (не горячую) водяную баню. Когда сыр растает до консистенции густой сметаны, переложите его к желткам, добавьте сахарную пудру и желатин. Перемешайте до однородного состояния. Взбейте сливки и смешайте с сырной смесью. Сборка. Разрежьте бисквит "Джоконда" вдоль на полосы, по ширине равные высоте бортиков формы для торта. Бортики формы проложите ацетатной пленкой, дно застелите пергаментом. Вдоль бортиков уложите полоски "Джоконды", малиновыми каплями к внешнему краю. Миндальный бисквит подровняйте и поместите в центр формы. Между ним и бисквитом не должно быть зазоров и щелей. Переложите мусс в кондитерский мешок и отсадите половину на миндальный бисквит, формируя небольшой бортик. Выложите застывшее клубничное пюре, слегка вдавив его в мусс. Затем выложите оставшийся мусс. Уберите торт в холодильник на 8 часов. Посыпьте муссовую часть торта штрейзелем, вдоль бортиков выложите половинки ягод клубники, немного накладывая их друг на друга. Смажьте ягоды смесью для глазирования или растопленным желатином.

Торт "Панчо" с вишней

Красивая куполообразная форма и узнаваемый вкус- это любимый многими с детства торт. Приготовить его в домашних условиях несложно, но потребуется время на тщательное охлаждение - торт должен пропитаться, чтобы стать достойным сладким украшением праздничного стола.

Торт "Панчо" с вишней (ООО "Издательский дом "Гастроном")

1 час

Дополнительное время: 4 часа

Для приготовления 6 порций нужно:

Для коржей:

мука пшеничная - 260 г

яйца е С1 - 3 шт.

сметана 20% - 280 г

сахар - 170 г

ванильный сахар - 10 г

какао-порошок - 40 г

разрыхлитель - 11 г

соль

Для крема и украшения:

сметана 30 % - 900 г

сахар - 250 г

вишня консервированная без косточек и сиропа - 400 г

шоколад горький - 50 г

Приготовьте коржи для торта. Для этого взбейте яйца с солью, обычным и ванильным сахаром до получения пышной светлой массы однородной консистенции. Добавьте сметану. Взбейте еще раз. Муку просейте с какао-порошком и разрыхлителем в отдельную миску. Затем постепенно, небольшими порциями добавьте в яично-сметанную массу, перемешивая венчиком или миксером на низкой скорости. Форму диаметром 20-22 см выстелите бумагой для выпечки. Духовку нагрейте до 170 °C. Влейте тесто в подготовленную форму и разровняйте. Выпекайте 35 минут. Дайте полностью остыть. Корж для торта разрежьте на 2 пласта. Нижний отложите. Верхний нарежьте небольшими кубиками (со стороной 2-3 см). Миску емкостью 2 л (диаметр верхней части 20 см) выстелите пищевой пленкой и смажьте растительным маслом. Приготовьте крем для торта. Сметану взбейте миксером с сахаром до получения пышной массы однородной консистенции. Вишню выложите на сито и, не слишком сильно надавливая ложкой, отожмите. Соберите торт "Панчо". Кусочки шоколадного коржа обмакивайте в сметанный крем и укладывайте в подготовленную миску, чередуя с вишней. Оставшийся крем вылейте сверху и накройте целым круглым коржом. Затяните верх пленкой и уберите в холодильник на 4 часа (в идеале на ночь). Утром снимите пленку с верха торта. Положите на него большую плоскую тарелку и осторожно переверните десерт. Снимите пленку. Шоколад растопите и переложите в кондитерский мешок. Выпустите на поверхность торта в виде тонких линий. Дайте застыть.

Полезный совет

Для приготовления этого десерта подойдет и свежая вишня. Предварительно отварите ягоды в сахарном сиропе и обсушите, откинув на сито.

Бисквитный торт "Клубника со сливками"

Торт с таким романтичным названием - это нежный воздушный бисквит, пропитанный легким ароматным сиропом, клубничный крем и свежие ягоды. Если вы пока не готовы браться за сложные десерты, но хочется сделать сладкий презент любимому человеку, присмотритесь к этому рецепту.

Бисквитный торт с клубникой (gastronom.ru)

1 час 30 минут

Дополнительное время: 3 часа

Для приготовления 10 порций нужно:

Для бисквита:

мука пшеничная - 150 г

яйца - 6 шт.

сахар-песок - 105 г

сахар ванильный - 1 ч. л.

масло сливочное - 10 г

Для крема и украшения:

клубника - 750 г

сливки 35% - 750 мл

сахарная пудра - 110 г

мята свежая - 2 веточки

Для пропитки:

сироп клубничный - 50 мл

вода питьевая - 2 ст. л.

Для выпекания бисквита подготовьте разъемную форму диаметром 23-24 см с бортиками высотой 6-7 см: смажьте ее сливочным маслом и присыпьте мукой. Лишнюю стряхните. Духовку нагрейте до 170 °C. Приготовьте бисквит для торта. Яйца разделите на белки и желтки. Белки уберите в холодильник до использования. Муку просейте дважды через частое сито. В большой миске взбейте миксером на высокой скорости желтки с 45 г обычного сахара и всем ванильным в течение 2-3 минут. Смесь должна стать воздушной, густой и приобрести бледно-желтый цвет. Сверху насыпьте просеянную муку, но не перемешивайте. В другой емкости взбейте миксером на средней скорости белки до образования мягкой пены с крупными пузырями. Продолжая взбивать на высокой скорости, постепенно добавьте 60 г сахара. Взбивайте до острых пиков, чтобы обеспечить особенную пышность будущего бисквита. С помощью силиконовой лопатки введите треть порции белков в смесь из желтков, выкладывая их на муку. Аккуратно перемешайте движениями сверху вниз до однородности. Затем введите оставшиеся белки двумя порциями. Переложите бисквитное тесто для торта в форму и разровняйте. Выпекайте основу для торта с клубникой в течение 35-40 минут. Готовый бисквит должен слегка пружинить при нажатии на его поверхность. Достаньте форму из духовки и поставьте на решетку. Оставьте на 10 минут. Пройдитесь ножом по внутренней поверхности стенок формы, чтобы отделить от них бисквит. Переверните и дайте основе торта полностью остыть на решетке. Затем разрежьте бисквит на два коржа. Клубнику вымойте, обсушите и очистите. 2/3 ягод нарежьте кубиками, остальные разрежьте на половинки. Охлажденные сливки взбейте с сахарной пудрой миксером. Отделите примерно 1/3 получившегося крема. В оставшийся добавьте клубнику, нарезанную кубиками. Приготовьте пропитку для бисквита торта с клубникой. Нагрейте сироп или ликер с водой. Дайте немного остыть, затем кисточкой смажьте нижний корж бисквита пропиткой и покройте половиной крема. Половиной оставшихся взбитых сливок покройте бока и верх торта с клубникой. Уберите в холодильник на 1 час. Для эффектной подачи украсьте верх торта свежими ягодами, листочками мяты или тонкой клубничной глазурью.

Йогуртовый торт с клубникой

В этом десерте нет ни малейшего намека на приторность: сладость торта сполна компенсируется приятной йогуртовой кислинкой. Но на этом достоинства йогуртового крема не заканчиваются - в отличие от классических масляных кремов, он делает йогуртовый торт менее калорийным.

Йогуртовый торт с клубникой (ООО "Издательский дом "Гастроном")

1 час 30 минут

Дополнительное время: 7 часов

Для приготовления 6 порций нужно:

Для бисквита:

мука пшеничная - 180 г

яйца - 6 шт.

сахар-песок - 180 г

сливочное масло и мука для смазывания формы

Для крема и смазывания коржей:

желатин - 25 г

вода питьевая - 55 мл

клубника - 500 г

сахар - 125 г

йогурт - 400 г

сок лимонный - 2 ст. л.

сливки 35 % - 200 мл

джем малиновый - 4 ст. л.

Для украшения:

сливки 35% - 100 мл

сахарная пудра - 1 ст. л.

загуститель для сливок - 1 пакетик

ягоды клубники - по вкусу

Приготовьте бисквитное тесто для йогуртового торта с клубникой. Яйца для основы йогуртового торта разделите на белки и желтки. Белки уберите в холодильник. В большой миске взбейте миксером желтки с сахаром. Масса должна побелеть, стать пышной и приобрести однородную консистенцию. Сверху на сладкую желтковую массу просейте муку и перемешайте. Белки взбейте миксером до крепких пиков. Выложите на желтковую массу с мукой и быстро перемешайте. Духовку нагрейте до 170 °C. Разъемную форму диаметром 24 см смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой (лишнюю стряхните). Получившееся бисквитное тесто для торта переложите в подготовленную форму. Выпекайте 20-25 минут. Дайте основе йогуртового торта остыть в форме, затем выньте и оставьте на 1-2 часа. Разрежьте на 2 коржа. Для крема йогуртового торта желатин поместите в маленький ковшик и залейте питьевой водой. Оставьте на 10-20 минут. Половину клубники измельчите блендером в пюре. При желании протрите через сито. Остальные ягоды нарежьте ломтиками. В клубничное пюре добавьте сахар, йогурт и лимонный сок. Желатин, помешивая, распустите на маленьком огне. Перелейте в клубничное пюре и перемешайте. Уберите в холодильник на 10-15 минут (масса должна начать застывать, но не схватиться полностью). Сливки взбейте миксером и добавьте в застывающую клубнично-йогуртовую массу. Положите ломтики оставшейся клубники и осторожно перемешайте силиконовой лопаточкой. Крем для торта готов. В разъемную форму положите один корж и смажьте половиной джема. Положите второй и также смажьте джемом. Вылейте на корж начинку и разровняйте. Накройте йогуртовый торт пищевой пленкой и уберите в холодильник на 6 часов. Для украшения йогуртового торта взбейте миксером сливки с сахарной пудрой и загустителем. Ягоды клубники разрежьте на половинки. Стенки разъемной формы снимите, йогуртовый торт переложите на большую тарелку. Украсьте взбитыми сливками и клубникой. Уберите в холодильник до подачи.

Полезный совет

Клубничное пюре для крема необходимо предварительно подогреть и только затем добавлять в него желатиновую массу, иначе она "схватится" слишком быстро и крем будет неоднородным.

Миндальный торт с малиной

Для приготовления миндального торта лучше использовать свежие садовые ягоды, собранные с куста, протертые через сито и бережно замороженные. Но если такой возможности нет, десерт получится вкусным и из ягод, которые вы круглый год можете купить в супермаркете.

Миндальный торт с малиной

2 часа 30 минут

Для приготовления 10 порций нужно:

творог - 400 г

сахар ванильный - 1 ч. л.

шоколад темный - 30 г

сахар - 1 стакан + 2 ч. л.

желатин в гранулах - 1 пакетик (7 г)

крахмал кукурузный - 1 ст. л.

сливки 35 % - 125 мл

малина - 300 г

масло сливочное - 3 ст. л.

миндаль цельный очищенный - 1,5 стакана

сметана - 150 мл

сыр сливочный - 250 г

соль

Для украшения:

миндальные хлопья

свежая малина

Цельный миндаль измельчите в муку. В сковороде растопите сливочное масло, положите измельченные орехи и обжарьте, помешивая, до золотистого цвета, 7 минут. Перемешайте горячую миндальную смесь с шоколадом, щепоткой соли и 2 ч. л. сахара так, чтобы шоколад полностью расплавился. Переложите в форму для торта диаметром 20 см. Прижмите массу ко дну лопаткой, разровняйте поверхность и поставьте в холодильник на 30 минут. Основа миндального торта с малиной готова. Желатин залейте 2 ст. л. воды и оставьте на 20 минут. Творог взбейте со сметаной, сливочным сыром, ванилином и 0,5 стакана сахара до однородной консистенции. Растворите набухший желатин на водяной бане, добавьте в творожную массу, тщательно размешайте. Взбейте сливки и постепенно соедините с готовой начинкой. Переложите массу в охлажденную форму и верните миндальный торт в холодильник на 1 час. Малину протрите через сито. Переложите в сотейник, добавьте крахмал, оставшийся сахар, перемешайте. Варите, помешивая, пока смесь не загустеет. Малиновую массу остудите. Выложите ее на миндальный торт, оставив свободными примерно 3 см по краям. Посыпьте миндальными хлопьями и украсьте ягодами малины.

Полезный совет

Этот рецепт очень вариативен. Вместо миндального коржа вы можете приготовить шоколадный - в сочетании с творожным кремом и малиной он тоже будет невероятно хорош.

Торт "Рафаэлло"

Торт, приготовленный по мотивам знаменитых конфет в кокосовой стружке "Рафаэлло" - с нежными миндальными коржами, сливочно-сырным кремом с белым шоколадом, - беспроигрышный вариант романтического десерта. Готовится он просто и достаточно быстро. Главное - заранее достать маскарпоне и сгущенку из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.

Десерт "Рафаэлло" (Главное архивное управление города Москвы (Главархив))

1 час 15 минут

Дополнительное время: 4 часа

Для приготовления 1 порции нужно:

бисквит "Женуаз" - 1 порция

миндаль - 80 г

Для крема:

маскарпоне - 400 г

молоко сгущенное - 300 г

Для пропитки:

молоко - 3 ст. л.

молоко сгущенное - 1 ст. л.

Для украшения:

шоколад белый - 150 г

сливки 35 % - 75 г

стружка кокосовая

конфеты "Рафаэлло"

Для ганаша сливки доведите почти до кипения. Залейте поломанный на небольшие кусочки шоколад и оставьте на 2-3 минуты. Размешайте до однородной, текучей массы. Остудите и уберите в холодильник минимум на 1 час. Приготовьте крем. Взбейте маскарпоне со сгущенкой до пышной массы, 2-3 минуты. Переложите в кондитерский мешок и уберите в холодильник. Для пропитки смешайте молоко и сгущенное молоко до однородности. Положите миндаль в сотейник, залейте водой и доведите до кипения. Снимите с огня, оставьте на 3 минуты, затем обдайте холодной водой. Снимите кожицу, орехи обсушите. Поджарьте миндаль на сухой сковороде, 3 минуты. Крупно нарежьте. Бисквит разрежьте на 2 коржа. Поставьте на блюдо кольцо от разъемной формы. Выложите на блюдо первый корж, немного пропитайте. Выдавите по спирали или зигзагами чуть меньше половины крема из маскарпоне и посыпьте рубленым миндалем. Положите следующий корж и немного вдавите его в крем, пропитайте и снова выдавите крем, оставив немного для боков торта. Уберите торт в холодильник на 4 часа. Взбейте ганаш для украшения до пышной светлой массы. Переложите в кондитерский мешок с насадкой "звезда". Снимите кольцо с торта. Нанесите крем на бока и проведите шпателем, чтобы он равномерно распределился. Обсыпьте торт кокосовой стружкой (это удобно сделать силиконовой кисточкой). Выдавите ганаш в форме розочек и украсьте торт конфетами.

Полезный совет

Если вы увлекаетесь приготовлением десертов и достаточно часто печете торты, рекомендуем приобрести специальный нож-струну. С его помощью разрезать бисквит на аккуратные коржи будет намного проще.

Торт "Анна Павлова"

Названный в честь легендарной русской балерины, десерт словно повторяет легкость ее прыжка на сцене: визитной карточкой торта стали хрустящая корочка безе с нежной невесомой сердцевиной и шапка из взбитых сливок, напоминающая балетную пачку. Даже если не все получится идеально с первого раза, десерт оставит приятные воспоминания о романтическом вечере.

Торт "Анна Павлова" (gastronom.ru)

1 час

Для приготовления 8 порций нужно:

Для безе:

яичные белки - 4 шт.

сахарная пудра - 240 г

крахмал кукурузный - 3 ч. л.

уксус винный белый - 1 ч. л.

Для украшения:

сливки не менее 30% - 550 мл

клубника - 300 г

листики мяты

Чтобы приготовить торт, белки взбейте миксером, понемногу добавляя просеянную сахарную пудру, до образования пиков, 10 минут. В самом конце добавьте просеянный крахмал и уксус. Противень застелите бумагой для выпечки и выкладывайте подготовленную белковую массу так, чтобы получилась круглая форма. Можно сделать наметку круга диаметром 20 см. После того как вы выложите на круг яичную смесь, вилкой взбейте края и прочертите на поверхности тонкие бороздки, чтобы будущее безе напоминало балетную пачку. Выпекайте торт в течение 40 минут в разогретой до 150 °С духовке. Затем выключите духовку, откройте дверцу. Оставьте торт в открытой духовке до полного остывания. Подготовьте украшение для торта: сливки и ягоды. Клубнику хорошо промойте, удалите плодоножки и хорошо просушите на бумажных полотенцах. Сливки взбейте в пышную блестящую пену. Взбивать нужно до образования пиков. По желанию в процессе можете добавить немного ванильного сахара для большей сладости и яркого вкуса. Когда торт полностью остынет, аккуратно переверните его на поднос или тарелку, чтобы безе не раскрошилось. Снимите бумагу для выпечки. Украсьте торт взбитыми сливками и клубникой, нарезанной на половинки или четвертинки, в зависимости от размера. Добавьте листики мяты, посыпьте сахарной пудрой.

Полезный совет

Главное правило в приготовлении безе: взбивайте белки только в чистой сухой посуде - следы жира помешают образованию пены. Сахар добавляйте постепенно, когда белки уже достигнут устойчивых пиков.

Торт "Сказка"

Торт "Сказка", приготовленный по ГОСТу, - легендарный десерт, который десятилетиями оставался символом праздничного чаепития. В его составе воздушный бисквит, пропитанный коньячным сиропом, и масляный крем "Шарлотт". Каждый экземпляр традиционно представляет собой кусочек какой-нибудь истории благодаря кремовому декору в виде розочек, грибочков и знакомых по мультфильмам персонажей. Отличное решение, чтобы признаться в любви с помощью торта.

Торт "Сказка" по ГОСТу (gastronom.ru)

2 часа

Дополнительное время: 10 часов

Для приготовления 10 порций нужно:

Для бисквита:

яйца - 6 шт.

мука пшеничная - 180 г

сахар-песок - 170 г

сахар ванильный - 10 г

соль

Для сиропа:

сахар-песок - 100 г

вода питьевая - 80 г

коньяк - 1 ст. л.

Для крема "Шарлотт":

яйца (желтки) - 4 шт.

масло сливочное - 400 г

молоко - 250 г

сахар-песок - 280 г

сахар ванильный - 20 г

Для украшения:

какао-порошок - 1 ст. л.

краситель пищевой

Разогрейте духовку до 180 °C. Возьмите круглую разъемную форму диаметром 22-24 см или кондитерское кольцо. Застелите дно формы пергаментной бумагой. Смазывать стенки маслом не нужно, иначе бисквит не поднимется достаточно высоко. Яйца комнатной температуры взбейте с рафинированным и ванильным сахаром миксером на максимальной скорости, не менее 10-12 минут. Масса значительно посветлеет, увеличится в объеме в 2,5-3 раза и станет очень густой, оставляя четкий след от венчика. Просейте муку и осторожно, порциями, вмешайте ее в яичную массу лопаткой движениями снизу вверх, чтобы не повредить пузырьки воздуха. Перелейте готовое бисквитное тесто в форму и сразу выпекайте на среднем уровне, примерно 35-40 минут до сухой лучинки. Готовый бисквит для торта "Сказка" немного остудите в форме (или кольце), затем аккуратно снимите ее и переложите изделие на решетку. Дайте бисквиту полностью остыть. Заверните его в пленку и оставьте на столе на 8 часов (лучше на ночь). После этого аккуратно разрежьте бисквит ножом-пилой на 3 пласта одинаковой толщины. Верхушку, если она поднялась, срежьте и сохраните. В сотейнике смешайте воду с сахаром. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Проварите 1-2 минуты и уберите с огня. Полностью остудите и только потом добавьте коньяк. Сироп готов. Желтки хорошо разотрите венчиком с обычным сахаром (без ванильного) до белого цвета. Влейте теплое молоко, перемешайте. Поставьте на водяную баню или очень слабый огонь и уваривайте, постоянно помешивая, до загустения (консистенции жидкой сметаны, похожей внешне на сгущенку). Немедленно снимите, перелейте в другую емкость и остудите, накрыв пленкой "в контакт". Размягченное (но не жидкое) сливочное масло хорошо взбейте миксером до белой пышной массы, 3-4 минуты. К полностью остывшей заварной основе добавьте ванильный сахар. Небольшими порциями, продолжая взбивать масляную массу на средней скорости, введите в нее заварной крем. В конце взбивания влейте коньяк и смешайте массу до однородности. Отделите 1/4 крема и оставьте на время (пригодится для украшения). Верхушку бисквита измельчите и подсушите в духовке. Если верхушка не поднялась, срезать было нечего или она невысокая, используйте крошку любого печенья. Время собирать торт "Сказка" как в СССР. Корж поместите на блюдо или подложку. Щедро пропитайте его остывшим сиропом с помощью кисточки или ложки. Равномерно распределите часть крема. Накройте следующим коржом и повторите действия. Заранее отделенную часть крема разделите еще на 2 части и подкрасьте одну какао-порошком, а другую пищевыми красителями. Шоколадный крем нанесите на верх и бока торта. Крошкой покройте бока торта. Цветной крем поместите в кондитерский мешок с насадкой и украсьте верх торта фигурками. Уберите торт в холодильник минимум на 2 часа.

Торт "Молочная девочка"

Приготовление торта "Молочная девочка" не требует большой сноровки - все ингредиенты просто смешиваются в одной посуде. Следуйте нашему рецепту, чтобы получить красивый и вкусный десерт к Дню влюбленных.

Торт "Молочная девочка" (gastronom.ru)

1 час

Дополнительное время: 5 часов

Для приготовления 15 порций нужно:

Для коржей:

яйца - 4 шт.

молоко сгущенное - 760 г

мука пшеничная - 360 г

масло сливочное - 200 г

разрыхлитель теста - 1,5 ч. л.

Для начинки:

ягоды - 350 г

сахар-песок - 70 г

крахмал кукурузный - 1 ст. л.

лимонный сок - 1 ст. л.

вода питьевая - 50 мл

Для крема внутрь:

сыр творожный - 400 г

сыр маскарпоне - 250 г

сливки 30% - 300 г

сахарная пудра - 100 г

сахар ванильный - 20 г

Для покрытия:

сыр творожный - 400 г

сливки 30% - 80 г

сахарная пудра - 100 г

сахар ванильный - 10 г

Для украшения:

ягоды

сахарная пудра

Чтобы приготовить торт "Молочная девочка" в домашних условиях, возьмите 6 листов силиконизированной бумаги для выпечки. Нарисуйте простым карандашом на каждом листе по 2 круга диаметром 20 см. Используйте в качестве трафарета тарелку, крышку от кастрюли или кулинарное кольцо. Процесс рациональнее начать с варки ягодной начинки - конфи, так как ей нужно время на остывание и стабилизацию. Сделайте пюре: ягоды разморозьте, если они заморожены, а если у вас свежие, сразу измельчите блендером до состояния пюре. Протрите через сито, чтобы избавиться от косточек. Положите пюре в сотейник, добавьте сахар, лимонный сок, кукурузный крахмал, холодную воду, перемешайте и поставьте на средний огонь. Помешивая, доведите до кипения, убавьте огонь и, не переставая мешать, уварите до легкого загущения. Снимите с огня, перелейте в другую емкость, накройте пленкой в контакт, остудите и охладите. Сделайте тесто для торта. Для этого растопите в микроволновке или на водяной бане сливочное масло. Остудите при комнатной температуре. В чашу поместите яйца, взбейте венчиком или миксером до однородности. Добавьте масло, сгущенку, перемешайте. Отдельно просейте муку, добавьте разрыхлитель. Введите в тесто, перемешайте до гладкости. Испеките коржи. Нанесите по 3 ст. л. теста в центр заранее нарисованных кругов. Равномерно распределите лопаткой или ложкой. Выпекайте до легкой румяности в разогретой до 180 ºC духовке от 5 до 8 минут, в зависимости от особенностей духовки. Готовые коржи сразу же обрежьте до 18 см с помощью тарелки, крышки или кольца. Сделайте крем для торта "Молочная девочка". Смешайте в чаше творожный сыр, маскарпоне, сливки, сахарную пудру и ванильный сахар. Все молочные продукты должны быть холодными. Взбейте миксером на высокой скорости до объединения, воздушности и не пропадающих следов от венчика. Слишком долго взбивать не следует, иначе отделится сыворотка. На подложку или плоскую тарелку нанесите 1 ст. л. крема, положите на крем корж. Крем и начинку визуально разделите на 11 равных частей. Нанесите 1 часть крема на корж, распределите лопаткой. Нанесите 1 часть начинки - удобнее всего это делать из кондитерского мешка. Сверху положите корж, немного придавите. Так соберите весь торт. Оберните торт плотной пленкой, наденьте кольцо, если есть, и уберите в холодильник минимум на 5 часов. Если пленки и кольца нет, оберните торт пищевой пленкой и уберите охлаждаться. Спустя время сделайте внешний крем: соедините холодные сыр и сливки в чаше, добавьте пудру и ванильный сахар. Взбейте миксером на высокой скорости до объединения массы. Нанесите крем на торт, выровняйте при помощи лопатки, а потом шпателя. Часть крема оставьте, чтобы переложить в кондитерский мешок с насадкой "звезда" и отсадить фигуры по окружности верха торта. Каждую фигуру украсьте ягодами. При желании посыпьте их через ситечко нетающей сахарной пудрой.