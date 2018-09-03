ТОП-10 самых популярных пикапов на мировом рынке - ФОТО

Автомобильные эксперты проанализировали мировой рынок и составили топ-10 самых покупаемых пикапов текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данные о продаже новых автомобилей в разных странах позволяет составить рейтинги, в которые входят самые востребованные модели авто, передает www.tvoe-avto.com. На этот раз была сделана выборка продаж пикапов по итогам первого полугодия, по результатам которой и создан рейтинг ТОП-10 самых популярных пикапов на мировом рынке.

Впрочем, лидерство в данном рейтинге уже длительное время удерживает пикап Ford F-Series, причем его популярность постоянно растет и в этом году он разошелся тиражом в количестве 536 440 штук, что на 3,2% больше.

При этом стоит заметить, что наибольшие объёмы продаж этого автомобиля фиксируют на территории США и Канады. Американская модель Chevrolet Silverado расположилась на втором месте. Её продажи за шесть месяцев этого года составили 323 716 единиц, а это на 8,9% лучше, чем годом ранее.

При этом у Ram Pick-Up наблюдается отрицательная динамика продаж в 8,4% до 283 698 проданных пикапов. На четвертой строчке с ростом продаж на 8,1% и показателем 263 927 штук расположился японский пикап Toyota Hilux.

Пятая строчка оказалась за Isuzu D-Max. Его продажи в первом полугодии составили 136 704 ед., что на 8% больше.

Далее в ТОП-10 самых популярных пикапов на мировом рынке оказались: Ford Ranger (130 672 ед., +3,7%), Toyota Tacoma (127 915 ед., +21,9%), GMC Sierra (126 490 ед., -5,5%), Chevrolet Colorado (79 188 ед., +20%) и Toyota Tundra (62 466 ед., 6%).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook