HP выпустила кожаный ноутбук
На пресс-конференции на Манхэттене HP представила новый гаджет - Spectre Folio. Во время презентации представители компании заявили, что "алюминий стал золотым стандартом корпусов компьютеров", а устройство от HP представляет собой складной ноутбук в кожаном корпусе, передает Day.Az со ссылкой на macdigger.ru.
"Это не компьютер, который обёрнут в кожу, это компьютер, сделанный из кожи".
Вместо покрытия из алюминия или пластика, в шасси гаджета используется натуральная кожа коровы.
Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем и процессором Intel Core i5 или i7. Производитель предлагает модификации с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и жёстким диском объёмом до 2 ТБ. Гаджет оборудован динамиками Bang & Olufsen, 2 портами Thunderbolt 3, одним USB Type-C и одним USB-A разъёмом. В комплект поставки входят: HP Spectre Folio, переходник USB-C на USB-A, адаптер питания и стилус HP Digital Pen.
По заявлению компании, ноутбук может проработать до 18 часов от полностью заряженного аккумулятора.
Предварительные заказы уже принимаются. Цены начинаются с 1 300 долларов США за версию с процессором Core i5.
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