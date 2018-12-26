Все ПК с Windows 10 смогут узнавать пользователя в лицо

После Нового года технологические компании станут радовать пользователей своими новинками. Ожидается, что в предстоящем году немало интересного будет показано компанией Microsoft, развивающей самую популярную ОС для ПК - Windows. Очередное сообщение касается двух новых устройств от Microsoft. Одно из них предполагает, что любой компьютер, операционной системой которого является Windows 10, станет узнавать в лицо своего пользователя. Сообщается также, на основе какой технологии будет реализована новая функция, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Как сообщается, в 2019 году компания Microsoft собирается порадовать новыми веб-камерами для Windows 10 и Xbox One. Том Уоррен (Tom Warren) на страницах ресурса theverge.com, ссылаясь на thurrott.com, сообщает важные подробности, касающиеся новинок.

В 2019 году ждут двух новых веб-камер от Microsoft

Одна из грядущих камер добавит поддержку распознавания лиц Windows Hello в любой компьютер, работающий под управлением операционной системы Windows. Вторая камера, как сообщается, станет работать с Xbox One и станет обеспечивать поддержку функции Kinect, позволяющей пользователю автоматически осуществлять вход в аккаунты, расположившись перед камерой. Новинкой станут поддерживаться - вход в различные аккаунты и узнавание членов семьи.

Ранее в текущем году руководитель проекта Surface компании Microsoft Панос Панай (Panos Panay) в своем интервью The Verge отмечал, что Microsoft рассматривает возможность выпуска веб-камер под брендом Surface. Намекая на новинки, в качестве примера он привел камеру Surface Hub 2, работающую через разъем USB-C.

В планах Microsoft выпустить в следующем году Surface Hub 2S, которым станут поддерживаться сменные картриджи с процессорами. Если компания также выпустит отдельно камеру, известную по Surface Hub 2, то она сможет работать со всеми компьютерами под управлением Windows 10.

Microsoft до сих пор не выпустила собственную камеру с поддержкой Windows Hello и пользователям компьютеров (а также бизнес-пользователям) для добавления поддержки распознавания лиц приходится использовать сторонние решения, предлагаемые Creative, Razer и Logitech.

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