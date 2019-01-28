В США проводят проверку в отношении Nissan

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит расследование в отношении японского автопроизводителя Nissan, связанное с выплатами менеджерам компании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Согласно его данным, регулятор пытается проверить достоверность раскрытой Nissan информации о выплатах ее менеджменту в США. Комиссия также хочет установить, поддерживал ли автопроизводитель надлежащий уровень контроля с целью предотвращения необоснованных платежей.

По информации агентства, компания подтвердила факт получения запроса от регулятора, добавив, что оказывает тому всестороннее содействие.

19 ноября прошлого года экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были помещены в токийскую тюрьму, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 годов.

По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу им уже предъявлено обвинение. 10 декабря уже в заключении они были повторно арестованы по новому подозрению в том, что скрыли также вознаграждение в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выделенное Гону в период 2015-2017 годов.

22 января суд Токио повторно отверг прошение адвокатов Карлоса Гона об освобождении из тюрьмы под залог. Таким образом, срок его нахождения под стражей должен быть в очередной раз продлен.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook