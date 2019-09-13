Компания Huawei выразила готовность лицензировать свои технологии в сфере 5G, чтобы ослабить опасения администрации президента США Дональда Трампа относительно вопросов, связанных с национальной безопасностью. Такое заявление сделал основатель и гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью The Economist, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что китайский телекоммуникационный гигант был внесен в санкционный список США отчасти именно из-за подозрений, что 5G-оборудование его производства может быть использовано в целях слежки за иностранными гражданами. Чжэнфэй отрицает обвинения в шпионаже в пользу Китая, предъявляемые его компании, настаивая, что не поддерживает постоянных контактов с Пекином.

Чтобы ослабить напряженность отношений между США и их союзниками по группе "Пяти глаз" (помимо США, включающей Великобританию, Австралию, Канаду и Новую Зеландию), Huawei готова открыть сторонней компании "постоянный доступ" к патентам, исходному коду и техническим чертежам в области мобильных сетей 5-го поколения.

По словам Чжэнфэя, в обмен на единовременный платеж покупателю будет предоставлена лицензия, позволяющая ему модифицировать исходники Huawei - это должно избавить от подозрений относительно наличия в коде шпионских закладок. В свою очередь, в рамках сделки за Huawei должно остаться право на дальнейшую разработку и заключение новых контрактов на поставку 5G-оборудовнания.

Компания готова рассмотреть предложения западных фирм, добавил Чжэнфэй. Сумму, за которую Huawei готова расстаться с патентами на 5G, он не уточнил, однако речь может идти о миллиардах долларов.

Сработает ли план Чжэнфэя, предугадать сложно. Во-первых, пишет The Economist, неясно, как правительство Китая отнесется к тому, что одна из крупнейших технологических фирм продаст часть своих наиболее ценных активов иностранцам. Во-вторых, покупку 5G-патентов Huawei могут позволить себе лишь считанные компании.

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