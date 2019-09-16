19 сентября в Мюнхене Huawei представит новые флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro. Но в этот день они будут не единственными премьерами, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

На своей странице в Twitter Huawei опубликовала рекламный тизер, которым подтвердила выход еще одной версии - Mate 30 RS Porsche Design. Это традиционная топовая версия, дизайн которой разработан студией Porsche Design.

"Некоторые ждут перемен. Мы создаем их. Новый Huawei Mate 30 RS Porsche Design", - пишет Huawei и приглашает присоединиться к трансляции презентации.

А небоскреб в ролике намекает на главную особенность дизайна премиальной версии - вертикальное расположение модулей основной камеры. Напомним, у Mate 30 и Mate 30 Pro датчики будут расположены в круге.

Также ожидаем увеличенный объем памяти, высокий ценник и, возможно, другие материалы корпуса. Например, задняя панель прошлогоднего Huawei Mate 20 RS Porsche Design была выполнена из натуральной кожи ручной выделки.

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