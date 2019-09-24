Китайский технологический гигант Huawei, в отношении которого действуют санкции США, без официального объявления открыл исследовательскую лабораторию в Лондоне. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Business Insider.

Компания, как утверждают источники издания, собирается нанять в офис порядка 200 человек. Сейчас там уже работают около 60 специалистов. Они занимаются системами компьютерного зрения, которые позволяют распознавать и классифицировать изображения и видео. Эта область прямо связана с искусственным интеллектом.

Другой источник указывает, что исследования Huawei направлены на технологию беспилотных автомобилей, которые требуют компьютерного зрения для распознавания объектов.

Офис Huawei расположен в престижной части города, прямо напротив будущей британской штаб-квартиры Google, в которой будет в том числе подразделение по разработке в области искусственного интеллекта. В том же районе в ближайшее время должен появиться крупный комплекс с офисом Facebook.

Представитель китайской компании подтвердил наличие лаборатории, но отказался от дальнейших комментариев.

Отметим, что осенью британские власти должны решить, следует ли допустить телекоммуникационное оборудование Huawei для использования его в стране при развитии сети 5G. При этом все основные британские операторы мобильной связи уже развернули свои новые сети с помощью оборудования китайской компании.

Ранее США обвинили Huawei в краже технологий и использовании своих устройств для шпионажа в интересах китайских властей. Наложенные санкции закрывают для производителя доступ к американским компонентам и технологиям. Несмотря на то, что до ноября для компании действует отсрочка, новый флагманский смартфон Huawei вышел без без лицензионных приложений Google.

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