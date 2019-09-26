Компания Google объявила о доступности Android 10 Go - "облегченной" разновидности мобильной операционки, которая предназначена для недорогих смартфонов. Как сообщается в блоге, в Go-версии была увеличена скорость переключения между приложениями, а сами программы запускаются на 10% быстрее и экономят больше памяти, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Также в Android 10 Go внедрена новая система шифрования Adiantum, оптимизированная под слабые устройства. По словам представителей поисковика, Adiantum до пяти раз быстрее, чем стандарт AES, и не требует наличия специального оборудования.

Под редакцией Go выпускается специальная, упрощенная версия ОС, которая оптимизирована под слабые смартфоны и планшеты с малым объемом "оперативки" - не более 1,5 гигабайта - и встроенной памяти. Лайт-версия Android поставляется "чистой" - без ненужных программ, интерфейсных надстроек и оболочек, и регулярно обновляется.

Go-версия Android нацелена на новичков, у которых раньше никогда не было смартфона, и на пользователей с развивающихся рынков, для которых аппараты на полноценной ОС стоят слишком дорого. В Google говорят, что вышедшая в 2018 году Android Go установлена на 1600 моделях от 500 производителей. Пользуются ею в более чем 180 странах.

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