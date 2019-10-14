Правительство Германии собирается допустить китайскую компанию Huawei к внедрению систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщила в понедельник газета Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В начале 2019 года в ФРГ развернулась дискуссия о том, насколько целесообразно использовать технологии Huawei для внедрения сетей 5G. Канцлер Ангела Меркель, в частности, указывала, что решение о допуске китайской компании на рынок будет приниматься на основании критериев безопасности. На первых порах Берлин не стал отказываться от продукции этой компании, но существенно ужесточил стандарты для участия в проектах подобного рода.

Теперь же, как пишет Handelsblatt, по итогам продлившихся несколько месяцев дискуссий принято принципиальное решение данные стандарты немного понизить, в результате чего китайской корпорации будет проще им соответствовать. Решающую роль сыграло Ведомство федерального канцлера, так как Меркель не хочет лишний раз вступать в разногласия с Китаем, говорится в статье. При этом официальный Берлин оставляет за собой право обязывать провайдеров в любой момент отключать от сети компоненты Huawei, если будет доказано, что компания нарушает законы. За провайдерами в таком случае будет закреплено право обращаться за компенсацией напрямую к китайской корпорации.

Официальный представитель кабмина ФРГ на брифинге в понедельник не стал опровергать или подтверждать эту информацию. Он сказал, что Берлин не собирается по умолчанию запрещать какой-либо компании участвовать в конкурсе.

"Мы выдвигаем строгие требования, и каждый, кто хочет принимать участие, должен им соответствовать", - отметил он.

При этом Зайберт сказал, что надзорные ведомства будут "постоянно проверять", соблюдаются ли правила. "Мы заинтересованы в том, чтобы при помощи данных требований можно было обеспечить безопасность при внедрении сетей 5G", - заявил он. По его словам, какого-либо вмешательства со стороны ведомства канцлера не было.

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