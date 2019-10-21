В сеть утекли официальные изображения ещё не представленного планшета Huawei, который, как предполагается, будет выпущен на рынок под названием MediaPad M7. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе и может комплектоваться обложкой-клавиатурой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дизайн его - узкие, одинаковые по всему периметру, рамки, экран с закруглёнными углами, крепящийся сверху к корпусу на магнитах стилус - напоминает представленный в прошлом году iPad Pro от Apple. Изображения одного из торцов устройства в подборке отсутствуют, так что неизвестно, есть ли у устройства аналоговый аудиоразъем, или звук по кабелю будет выводиться исключительно через USB-C порт.

Предполагаемый Huawei MediaPad M7 оснащён вытянутым фотомодулем на задней панели, который включает сдвоенную камеру и вспышку. Хотя рамки вокруг экрана на вид достаточно широкие, чтобы уместить в них и сенсоры, и фронталку, селфи-камеру предпочли врезать в экран в одном из углов.

Как ожидается, Huawei MediaPad M7 станет флагманским устройством и будет работать на новейшем процессоре Huawei, Kirin 990, а также получит как минимум 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. А вот приложений Google на нём, как и на последнем смартфоне-флагмане китайской компании, скорее всего, не будет.

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