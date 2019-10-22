Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei представила на VI Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне на востоке Китая свой экологичный энергосберегающий процессор Kunpeng 920. Благодаря этой разработке компания попала в список 15 предприятий форума, новинки которых были признаны особо перспективными для глобального инновационного развития, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Церемония вручения призов состоялась в ходе масштабной презентации "Шарм науки и технологий", на которой присутствовали представители властей, деловых и научных кругов КНР, других стран мира, а также китайские и международные СМИ. По данным руководства компании, 10 тыс. серверов, работающих на процессоре Kunpeng 920, ежегодно позволяют сэкономить порядка 10 млн киловатт-часов, снизить выбросы углерода в атмосферу на 10 тыс. тонн.

"С 2007 года компания выпустила три поколения Kunpeng <...> Мы продолжим из года в год работать над новыми поколениями продукта, постоянно повышать его конкурентные преимущества, будем содействовать развитию всей компьютерной отрасли, - заявил гендиректор подразделения по продвижению продуктов и услуг в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта Huawei Хоу Цзиньлун. - Последние несколько лет мы совместно с другими предприятиями, включая наших партнеров, работали над оптимизацией всех соответствующих продуктов".

По его словам, на международной арене Huawei всегда придерживается принципов взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. "Мы будем стремиться к тому, чтобы облачные технологии встречались практически везде, чтобы "умные" разработки внедрялись повсеместно", - отметил Хоу Цзиньлун.

Kunpeng 920 впервые увидел свет в январе 2019 года. Он предназначен как для компьютеризированных лабораторий, так и для заводских конвейеров, офисов, магазинов. Он оказался более оптимальным, чем предшествующие модели, созданные Huawei. Как утверждают разработчики, по некоторым ключевым параметрам передачи данных эта новинка оказывается примерно на 25% более эффективной, чем обычные стандартные процессоры.

Как сообщили в корпорации, в ближайшие пять лет компания планирует инвестировать $1,5 млрд в развитие компьютерных технологий.

Среди прочих изобретений, представленных на конференции: инновационный микрочип столичного университета "Цинхуа", технология распознавания речи корпорации Microsoft, антивирусная программа "Всевидящий глаз" компании 360 Security, система автономного вождения автомобиля Tesla, программа управления "умным" городом от Tencent, модель искусственного интеллекта от германской SAP и ряд других.

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