Компания Samsung выпустила патч, исправляющий уязвимость ультразвукового сканера во флагманских смартфонах Galaxy S10 и Note10. Датчик, который можно было обмануть дешевой защитной пленкой или гелевым чехлом, теперь должен работать корректно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Представители компании принесли извинения через приложение для поддержки клиентов Samsung Members и призвали владельцев Galaxy-устройств обновить систему биометрической аутентификации до последней версии программного обеспечения, сообщает Reuters.

"Мы рекомендуем пользователям Galaxy Note10/10+ и S10/S10+/S10 5G снять защитные пленки, удалить все предыдущие отпечатки и зарегистрировать их заново", - заявили в Samsung.

Недоработку биометрического датчика Galaxy S10 случайно обнаружила жительница Великобритании на прошлой неделе, купив в магазине обычную защитную пленку стороннего производства. Впоследствии выяснилось, что Galaxy S10 со своим отпечатком смог разблокировать муж британки, хотя его биометрические данные вообще не были зарегистрированы на устройстве.

Вероятно, проблема возникает, когда на пластиковом чехле или силиконовой пленке остается след от рисунка папиллярных линий владельца. Когда к дисплею Galaxy S10 прикасается неавторизованный пользователь, система защиты Samsung принимает этот след за оригинальный отпечаток.

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