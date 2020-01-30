Правительства США и Великобритании смогут уладить противоречия, касающиеся китайской корпорации Huawei. Об этом заявил в четверг на совместной пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Великобритании Домиником Раабом госсекретарь США Майкл Помпео, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны провести собственную оценку, точно понять, какие меры приняты, и что предполагает принятое Соединенным Королевством решение [допустить Huawei к развертыванию сетей 5G в стране]. Однако я более чем уверен, что наши страны найдут способ совместно разрешить имеющиеся противоречия и сделать так, чтобы наши граждане использовали максимально безопасные технологии и инфраструктуру", - сказал Помпео, добавив, что Великобритания "предложила модель, которая, по мнению ее руководства, обеспечивает достаточную защиту ее граждан".

Выработка принятого Великобританией компромиссного решения по Huawei заняла три года. По словам Рааба, оно позволит королевству сохранить тесные отношения со своими партнерами по разведывательному альянсу "Пять глаз" (Five Eyes) и не ставит под угрозу безопасность страны. Huawei было разрешено поставлять британским компаниям оборудование для создания сетей связи пятого поколения (5G), хотя Лондон и признал китайскую корпорацию "очень рискованным поставщиком". Ее оборудование не будет использоваться в составе "критически важной национальной инфраструктуры", а его общая доля в британских сетях 5G к 2023 году и после не должна будет превышать 35%.

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли США попытки повлиять на решения других стран об использовании оборудования Huawei, Помпео заверил, что Вашингтон уважает суверенитет других государств в этом вопросе. "Каждая страна будет принимать собственное суверенное решение, как это сделало Соединенное Королевство", - сказал он.

При этом он выступил с очередным предостережением против использования оборудования Huawei и других компаний, которые зависят от китайского правительства и имеют потенциальную возможность получать доступ к конфиденциальной или секретной информации граждан других стран. "Речь не идет о технологических лазейках [оставляемых производителями оборудования для китайских спецслужб]. Для них широко распахнута парадная дверь", - отметил Помпео.

Ранее глава Госдепа и президент США Дональд Трамп предупреждали руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei создаст большую угрозу национальной безопасности страны. С американской стороны звучали также предупреждения о том, что использование оборудования Huawei в британской инфраструктуре связи нового поколения может затруднить обмен информацией по линии Five Eyes.