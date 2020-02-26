Nokia воскресит еще один легендарный телефон
Nokia намерена выпустить обновление очередного легендарного телефона. Об этом сообщает финский портал SuomiMobiili, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Издание обратило внимание на похожий на Nokia 5310 аппарат, появившийся в базе китайского регулятора TENAA. Согласно описанию, телефон был сертифицирован 15 февраля. По мнению журналистов, зафиксированное в базе под названием TA-1212 устройство является обновленной версией культового телефона, выпущенного в 2007 году.
Обновленная Nokia 5310 будет иметь 2,4-дюймовый экран с разрешением 240х320 пикселей, восемь мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти, два слота для симкарт, батарею емкостью 1200 миллиампер-часов. На задней панели телефона будет расположена одинарная камера разрешением 0,3 мегапикселей. Как и оригинальная модель, девайс будет иметь кнопочную клавиатуру с поддержкой T9. Сроки выпуска аппарата не сообщаются.
Оригинальный Nokia 5310, входивший в линейку "музыкальных" телефонов XpressMusic, был выпущен в конце 2007 года. Аппарат имел улучшающий качество звука чип, двухмегапиксельную камеру и специальные кнопки для управления плеером, расположенные на торце устройства.
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