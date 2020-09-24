В Twitter появится новая функция

Нелюбимая многими функция голосовых сообщений из мессенджеров вроде WhatsApp и Telegram вскоре может быть реализована и в Twitter. Социальная сеть, с прошлого года тестирующая на iOS звуковые твиты, теперь позволит некоторым пользователям отправлять "голосовые" и в приватной переписке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первой страной, где будет доступна такая возможность, в Twitter решили сделать Бразилию - об этом представитель компании заявил изданию The Verge. Причем информация эта пришла журналисту именно в виде голосового сообщения в Twitter длительностью 20 секунд.

В настоящее время в соцсети можно отправлять в "директ", помимо текста, изображения, гифки и видео. Интерфейс для прослушивания голосовых сообщений будет минималистичным - аватар пользователя и кнопка запуска/паузы с указанием длительности записи. Предусмотрена и возможность пожаловаться на полученное сообщение - если кто-то, например, решит таким образом отправить оскорбления.

Когда функция будет доступна всем пользователям Twitter, пока неизвестно. У конкурентов - Facebook и Instagram - "голосовые" в частной переписке уже работают.