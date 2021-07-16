Ученые создали устройство для зарядки смартфона кончиками пальцев

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали прототип устройства, позволяющего заряжать смартфон или другую технику при помощи собственного тела. Для зарядки потребуется надеть на кончики пальцев своего рода наперстки. Дальше за человека все сделает организм. Хозяину гаджета не нужно будет делать никаких дополнительных движений, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Внешне разработанное устройство похоже на пластырь. На деле же механизм работы заключается в преобразовании пота, который выделяет человеческий организм, в энергию, благодаря которой и заряжается техника.

"Эта технология вырабатывает энергию, используя пот на кончиках пальцев, который естественным образом появляется, независимо от того, где вы находитесь и чем занимаетесь", - уточнил инженер из американского университета Джозеф Ван, работающий над проектом.

Специалист заметил, что пот превращается в энергию за счет специальных прокладок-электродов из углерода, которые снабжены катализаторами, запускающими химические реакции между содержащимися в поте молекулами и кислородом. Таким образом, исследователям удается получить электричество, которое накапливается в небольшом конденсаторе, а потом используется для подзарядки устройств.