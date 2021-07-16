WhatsApp запустит новую функцию

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая изменит принцип использования одного и того же аккаунта на нескольких устройствах. О ее запуске глава WhatsApp Уилл Кэткарт (Will Cathcart) сообщил в Twitter.

По его словам, благодаря новой функции, запущенной в бета-версии, мессенджер можно будет использовать на компьютере без находящегося рядом телефона - ранее активный смартфон был обязательным условием для запуска десктопного приложения.

"Новая возможность подключать несколько девайсов сделает WhatsApp более удобным для тех, кто использует его сразу на нескольких устройствах", - подчеркнул Кэткарт. Глава WhatsApp также заверил, что новый принцип работы полностью безопасен для пользовательских данных.