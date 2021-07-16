https://news.day.az/hitech/1362049.html Valve выпустила портативную консоль для новейших компьютерных игр
Valve выпустила портативную консоль для новейших компьютерных игр
Американская компания Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck с самым мощным игровым процессором в классе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Она позволит играть во все игры, размещенные на принадлежащей Valve онлайн-площадке Steam.
Отмечается, что консоль позволит запускать новейшие и самые требовательные компьютерные игры, которые существуют на данный момент. К ней также можно будет подключать периферийные устройства, в том числе монитор, клавиатуру и мышь. Steam Deck оснащена 7-дюймовым сенсорным дисплеем, двумя трекпадами и гироскопом, максимальный срок работы без подзарядки составляет порядка 7-8 часов.
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