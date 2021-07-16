4 совета от Samsung при выборе игрового телевизора

В то время как наша реальность меняется, все больше и больше пользователей приобретают телевизоры для более полноценного игрового опыта. Сегодня более 60% поклонников видеоигр регулярно играют онлайн или "вживую" с друзьями. Пока индустрия растет, разобраться во всех ее требованиях на первый взгляд достаточно тяжело. Но для того, чтобы выбрать действительно удобный гемийминг телевизор, необходимо придерживаться нескольких советов от Samsung, так как инженеры компании действительно разбираются в данном деле. Ведь, Neo QLED 2021 года стали первыми телевизорами, получившими сертификат Gaming TV Performance от Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), авторитетного института сертификации электротехники в Германии.

Минимальная задержка ввода.

Самое главное в любой игре - реакция, то на сколько быстро вы реагируете на действия со стороны противника. Но даже не смотря на вашу молниеносную ответную реакцию, есть определенный лаг между тем, когда вы набираете комбинацию на консоли и тем, когда она отображается на экране. Поэтому телевизор с меньшей задержкой ввода обеспечивает геймерам наиболее захватывающий игровой процесс. Таким образом, целых четыре модели из линейки Neo QLED 2021 года (QN900, QN800, QN90, QN85) были отмечены сертификатом за "Низкую задержку ввода" от института сертификации VDE. Каждый из телевизоров прошел тщательный процесс тестирования, в результате которого было подтверждено, что задержка ввода у моделей Neo QLED составляет менее 10 мс.

Плавное и четкое изображение.

Помимо низкой задержки ввода, игровые телевизоры, должны обеспечивать идеальное изображение, плавную анимацию и точную передачу цвета.

Например, благодаря сертифицированной технологии AMD FreeSync Premium Pro ™ на телевизорах Samsung, вы оцените уменьшение искажений и замирания изображения на экране. Технология обеспечивает превосходное сочетание плавности игры при максимальной производительности. Кроме того, телевизоры Samsung Neo QLED обладают частотой обновления 120 Гц, благодаря чему все переходы и анимация во время игры, достаточно плавные и непрерывные.

Технология HDR часто считается одной из самых важных функций среди геймеров. Поэтому не удивительно, что Neo QLED поддерживает HDR с яркостью более 1000 нит. А функция FreeSync Premium Pro добавляет поддержку HDR, делая яркие сцены ярче, а темные - темнее, чтобы обеспечить оптимальную контрастность сцены.

Идеальный звук.

Так, что же еще необходимо для отличного игрового опыта? Конечно же, идеальный звук! Любой геймер предпочитает отличное звучание и "чистые диалоги". Благодаря встроенным дополнительным динамикам в новой линейке телевизоров Samsung вы ощутите реалистичный трехмерный звук, который позволит вам переместиться в гущу событий. Так, Object Tracking Sound - технология объемного звука, отслеживает перемещения объектов на экране и сопровождает их движения изменением звука. Т.е если на экране показывается движение автомобиля, то и звук будет перемещаться вместе с ним, увеличиваясь и угасая по мере приближения и удаления. Эффект объемного звучания также дополнительно поддерживается уникальной технологией Q-Symphony, которая синхронизирует динамики телевизора и саундбара обеспечивая лучший эффект объемного звучания. А новая функция интеллектуального шумоподавления в реальном времени, поможет не упустить ни одного диалога. При любом постороннем шуме, мешающий просмотру контента, инновационная система активного усиления голоса (AVA) помогает усилить звучание речи, благодаря чему вы будете слышать диалоги ясно и четко.

Предотвращение выгорания пикселей.

Выгорание происходит если долгое время на экране подсвечиваются одни и те же пиксели. То есть от такой беспрерывной эксплуатации со временем они тускнеют и это визуально видно. Примером могут служить логотип телевизионного канала или панель с информацией игрока (процент жизни, успех, подсказки к заданиям), которые отражаются на экране на протяжении нескольких часов.

В новых Neo QLED применяется технология со специальными светодиодами, которые предотвращают выгорание и обеспечивают высокую яркость экрана в течение всего срока службы устройства. В результате вы сможете наслаждаться хорошей яркостью, глубоким черным цветом и отличным качеством изображения.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung Neo QLED можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.