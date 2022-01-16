Microsoft сообщила об опасном вирусе, гуляющем по интернету

Корпорация Microsoft сообщила об обнаружении "признаков операции с использованием деструктивного вредоносного" программного обеспечения в отношении нескольких сайтов украинских организаций, в том числе правительственных, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В заявлении компании говорится, что ПО - "вирус-вымогатель, но без механизма взыскания выкупа" и используется для того, чтобы нарушить работу подвергшихся атаке систем, а не для требования выплат. Компания обнаружила признаки атаки "в десятках систем", которые впервые появились 13 января.

Корпорация призвала организации, которые были подвержены воздействию такого ПО, расследовать инцидент.

О том, кто предположительно может стоять за атакой, Microsoft не сообщила.