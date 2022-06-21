NASA утвердило состав экипажа корабля Starliner к МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) огласило состав экипажа, который отправится в первый пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) на корабле Starliner, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Космический корабль разработан компанией Boeing.

Командиром экипажа станет Барри Уилмор. Также в миссии примет участие астронавт Сунита Уильямс, которая будет выполнять роль пилота. Резервным участником миссии назначен Майк Финк.

Сейчас ведется проверка и отладка всех систем. Дата полета будет определена только к концу июля.

После старта с космодрома на мысе Канаверал и стыковки с МКС астронавты проведут свою миссию на орбитальной станции в течение двух недель, а затем вернутся на Землю.

Если все пройдет хорошо, доставлять астронавтов на станцию будут поочередно Starliner и корабли компании SpaceX.