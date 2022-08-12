Xiaomi представила новый складной смартфон
Xiaomi представила флагманский смартфон Mix Fold 2. Об этом сообщает издание Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Анонсированный девайс состоит из двух половинок, соединенных шарниром. В сложенном состоянии корпус устройства имеет толщину 11,2 миллиметра, в раскрытом - 5,4 миллиметра. По словам представителей компании, новый шарнир позволяет более плотно прижимать створки девайса друг к другу. Основной OLED-экран имеет 8,02-дюймовую диагональ с разрешением 2016х1914 пикселей, дополнительный - 6,56 дюйма с разрешением 2520х1080 пикселей.
На задней панели Xiaomi Mix Fold 2 расположена камера от Leica. Она имеет три объектива разрешением 50, 13 и 8 мегапикселей с фирменными режимами Authentic и Vibrant. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера. В начале июля Xiaomi представила телефон 12S Ultra, который также вышел с камерой от Leica.
Флагман получил топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Девайс вышел с аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядкой на 67 ватт. Вес устройства составляет 262 грамма - вместо 317 граммов у оригинального Mix Fold.
Стоимость Xiaomi Mix Fold 2 составляет 8999 юаней. Топовая модификация с накопителем на 1 терабайт оценена в 11 999 юаней. Новое устройство предназначено исключительно для внутреннего рынка.
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