Новый смартфон Samsung получит «самое низкое разрешение среди флагманов»

Известный китайский инсайдер Ice Universe заявил о том, что в 2023 году Samsung выпустит флагман S23, разрешение экрана которого будет "самым низким" среди конкурентов. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте Ice Universe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В следующем году разрешение экрана в 1220p у китайских смартфонов станет новым мейнстримом, а новые Samsung S23/23+ получат недорогое разрешение 1080p, которое может стать самым низким разрешением среди флагманов 2023 года", - утверждает инсайдер.

По его словам, флагманы Samsung серии S давно превратились в "телефоны третьего сорта". В этом инсайдер винит главу мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро, заступившего на должность в 2022 году.

Предполагается, что анонс линейки Samsung Galaxy S23 произойдет в начале 2023 года. В семейство войдут три модели - S23, S22 Plus и S23 Ultra. По заявлениям инсайдеров, смартфоны будут работать исключительно на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 независимо от региона распространения.