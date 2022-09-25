Назван смартфон, который первым в мире получит Wi-Fi нового поколения

Технология Wi-Fi 7, которая призвана обеспечить более быструю передачу данных нового поколения, будет запущена уже в 2024 году. При этом первым смартфоном, который получит поддержку Wi-Fi 7, может стать Samsung Galaxy S24. Об этом сообщает портал DigiTimes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чипы Samsung получат каналы на 300 МГц с поддержкой технологии QAM (квадратурная модуляция), что обеспечит увеличенную в 2,4 раза скорость передачи данных, чем у Wi-Fi предыдущего поколения. Пропускная способность Wi-Fi 7 составит 30 Гбит/с и до 40 Гбит/с в секунду. Для сравнения, максимальная пропускная способность Wi-Fi 6 составляет 9,6 Гбит/с.

При этом портал отмечает, что технология Wi-Fi 7 к моменту массового внедрения будет достаточно дорогой, что неизбежно отразится на стоимости смартфонов, которые получат ее поддержку.

Samsung Galaxy S24 - еще неанонсированный смартфон от Samsung, запуск которого ожидается в 2024 году. Линейка Samsung Galaxy S23 должна выйти уже в начале 2023 года.