https://news.day.az/hitech/1510751.html Известная криптобиржа обанкротилась
Известная криптобиржа обанкротилась
Криптобиржа FTX обанкротилась в США.
Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Twitter заявлении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"FTX Trading Ltd. объявила сегодня, что West Realm Shires Services Inc., Alameda Research Ltd. и примерно 130 дочерних компаний (вместе FTX Group) приступили к добровольной процедуре в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в округе Делавэр, чтобы начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов в интересах всех глобальных участников", - говорится в заявлении. В нем также указывается, что гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку.
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