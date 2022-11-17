В рамках проекта «Онлайн-Азербайджан» в поселке Зиря начато предоставление широкополосных услуг

ООО "Бакинская телефонная связь" продолжает работу по обновлению телекоммуникационной инфраструктуры и приведению ее в соответствие с современными международными стандартами в рамках проекта "Онлайн-Азербайджан". На очередном этапе в поселке Зиря Хазарского района было смонтировано и введено в эксплуатацию необходимое оборудование для строительства оптоволоконной сети GPON (Gigabit Passive Optical Networks), обеспечивающей быстрый и бесперебойный доступ в интернет.

Около 6000 домохозяйств в поселке Зиря были охвачены высокоскоростным интернетом. В настоящее время интернет-услугой пользуются 2574 абонента. Подключение новых абонентов продолжается.



С внедрением новой оптоволоконной технологии GPON абонентам предлагаются более высокоскоростные интернет-пакеты (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с). Эти пакеты следующие:



• интернет

• интернет+телефония

• интернет+телевидение

• пакет интернет+телефония+телевидение (3 в одном)

Стоимость услуг варьируется от 18 до 56 манатов, в зависимости от выбранного тарифа и требований пользователя.

Для подключения к услугам граждане могут позвонить на "горячую линию" 155 ООО "Бакинская телефонная связь", обратится в Центр услуг связи №5 (адрес: город Баку, Хазарский район, поселок Мардакян, улица Сергея Есенина, 102 А; контактные телефоны : (012) 454-51-99, (012) 454-33-99), а также подать заявку посредством сайта https://baktelecom.az/.

Отметим, что в рамках реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта проекта "Онлайн-Азербайджан" по применению современных технологий в плановом порядке также продолжаются соответствующие работы по обеспечению высокоскоростным интернетом других регионов страны.