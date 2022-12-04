Игры на Windows 11 перестали тормозить

Разработчики из Microsoft выпустили обновление KB5020044, которое решает ошибку с падением производительности в играх на операционной системе Windows 11. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально Microsoft приостановила распространение обновления для Windows 11 22H2 и рекомендовала пользователям не устанавливать его вручную. Компания прямо не сообщала, какие именно игры тормозили на Windows 11.

Теперь же обновление вновь доступно для загрузки и установки вместе с пакетом KB5020044, доступный через "Центр обновлений Windows".

Microsoft официально признала проблему в начале ноября. Пользователи, установившие обновление 22H2 на Windows 11, активно жаловались на падение производительности их компьютеров в играх.

Ошибка заключалась в том, что в играх непреднамеренно включались функции отладки производительности GPU, не предназначенные для использования владельцами компьютеров.