Признаки «умирающего» смартфона

У любого гаджета есть свой срок службы. Понять, что девайс изношен и "умирает", можно по нескольким признакам. Их в беседе с "Лентой.ру" перечислил заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов, передает Day.Az.

Первый и основной признак - быстро разряжающаяся батарея. О скорой "смерти" гаджета может свидетельствовать вздутие батареи: это можно понять по слегка отстающей задней крышке аппарата. Основным решением данной проблемы является замена батареи питания.

Еще один признак проблем - это нагрев смартфона в состоянии покоя, то есть не во время зарядки или использования "тяжелых" приложений, отметил специалист.

"Одним из главных аргументов в пользу замены устройства является отсутствие фактов получения обновлений безопасности операционной системы, что существенно повышает риск вредоносного воздействия. Также мобильные устройства с устаревшей операционной системой зачастую не поддерживаются разработчиками различного программного обеспечения (ПО), что делает невозможным запуск таких приложений", - рассказал Шамиль Магомедов.

По словам аналитика, ни один смартфон не может работать вечно. Но при соблюдении некоторых правил есть шанс увеличить срок службы.

"Рекомендую регулярно чистить кэш гаджета от "мусора" с помощью специальных приложений, обновлять антивирусное программное обеспечение и защищать аппарат от механических повреждений, а также периодически проводить техническое обслуживание в сервисных центрах", - заключил он.