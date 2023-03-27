ChatGPT получил поддержку плагинов для подключения к интернету

Компания OpenAI объявила о запуске системы плагинов для сервиса ChatGPT. Новые дополнения позволят расширить базу знаний нейросети, подключая к ней сторонние сервисы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработчики отмечают, что знания языковых моделей ограничены набором данных, на которых они были обучены. Плагины позволят ChatGPT получать доступ к самой свежей и специфической информации. Компания OpenAI уже представила два своих плагина: веб-браузер, который позволяет искать нужную информацию в интернете, и интерпретатор кода для Python, который может решать задачи и анализировать данные. Однако разработчики надеются на появление сторонних дополнений.

В настоящее время доступны уже 12 плагинов, в том числе от сервиса автоматизации Zapier, платформы для математических вычислений Wolfram и приложения для заказа еды Instacart.

Чтобы воспользоваться плагинами в ChatGPT, нужно заполнить специальную форму и дождаться приглашения. Эта возможность доступна только подписчикам ChatGPT Plus или разработчикам. В будущем OpenAI планирует сделать плагины доступными для более широкой аудитории.