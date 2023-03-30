Шлем виртуальной реальности Sony PS VR2 подешевеет

Sony продала менее 300 тысяч штук PlayStation VR2 в первые недели после запуска шлема виртуальной реальности. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации агентства, новый VR-шлем от Sony оказался невостребованным. За первые недели после запуска компания продала менее 300 тысяч экземпляров. При этом в 2022 году Sony поставила перед собой амбициозную цель - произвести два миллиона единиц устройства перед запуском PS VR2 в продажу.

Как отметил вице-президент по данным и аналитике агентства IDC Франсиско Херонимо, Sony придется объявить о скидках на гарнитуру, чтобы хоть как-то поддержать продажи гаджета среди геймеров. По мнению специалиста, если VR-шлем не подешевеет, то устройство провалится в продаже.

Основной причиной низких продаж специалист IDC назвал тот факт, что PS VR2 вышел в неудачное время. "В нынешних экономических условиях VR-гарнитуры не являются приоритетом для большинства потребителей", - отметил Франсиско Херонимо. По словам Херонимо, цена в 549 долларов является слишком высокой для представителей целевой аудитории Sony.