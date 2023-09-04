HONOR представил складные смартфоны будущего на выставке IFA 2023

Бренд представил новую концепцию "смартфона-клатча" HONOR V Purse, складной HONOR Magic V2 и HONOR 90 в новой эффектной расцветке.

Берлин, 1 сентября 2023 г. - На выставке IFA 2023 глобальный технологический бренд HONOR поделился видением концепции смартфонов будущего. В ходе основной сессии "Раскройте технологии будущего" CEO HONOR Джордж Чжао рассказал о стремлении бренда сделать складные устройства мейнстримом за счет ориентированных на человека инновационных решений. Поддерживают это направление самый легкий и тонкий HONOR Magic V2, а также концепт HONOR V Purse, который превращает складной смартфон в носимый аксессуар в формате стильного клатча для безграничных возможностей самовыражения.

"Складные смартфоны HONOR прошли долгий путь развития, и каждое новое поколение демонстрирует значительные достижения в дизайне, функциональности и долговечности", - заявил Джордж Чжао - "Все это, а также новая концепция превращения устройства в модный клатч, воплощенная в HONOR V Purse, позволяет нам использовать складные смартфоны и реализованные в них технологии для расширения творческих возможностей и формирования нового образа жизни будущего".

Объединение моды и технологий

HONOR V Purse - новая концепция "смартфона-клатча", которая позволяет использовать электронные устройства в качестве модных аксессуаров.

Это стало возможным благодаря специальным настраиваемым заставкам всегда включенного дисплея (AOD) с имитацией внешнего вида сумочки и анимацией, которая подстраивается под движения и ритм человека. Концепт HONOR V Purse поддерживает сменные ремешки и цепочки, которые крепятся к шарниру и позволяют носить смартфон через плечо, как обычный кошелек или клатч-будущего.

В рамках международной премии дизайна HONOR Talents компания объединила усилия с креативным директором мужской линейки BURBERRY Брэмом Ван Дипеном, современным художником Юнуэна Эспарзу, профессором Китайской академии искусств Юань Юмин и художником Сяо Хуи Ванг, чтобы разработать серию уникальных заставок для всегда включенного экрана.

Первая глобальная демонстрация HONOR Magic V2

В рамках выставки IFA 2023 компания HONOR представила флагманский складной смартфон HONOR Magic V2.

HONOR Magic V2 - самый легкий и тонкий из представленных компанией HONOR складных смартфонов. Вес устройства составляет 231 грамм при толщине в сложенном состоянии всего 9,9 мм. HONOR Magic V2 оснащен двойным кремниево-углеродным аккумулятором нового поколения со средней толщиной 2,72 мм. Он обеспечивает емкость батареи 5000 мА·ч при сохранении компактных габаритов и небольшого веса продукта.

HONOR Magic V2 получил сертификат долговечности SGS, подтверждающий способность шарнира выдерживать более 400 000 складываний или до 10 лет использования при складывании 100 раз в день.

В HONOR Magic V2 установлена тройная камера: основной сенсор 50 Мп с широкоугольной оптикой f/1.9, ультраширокоугольная камера 50 Мп (f/2,0) и телефотокамера 20 Мп (f/2,4). Двойная фронтальная камера оснащена сенсорами 16 Мп (f/2.2).

Новая победа HONOR 90

HONOR также объявила о том, что HONOR 90 стала победителем конкурса "Лучший смартфон 2023-2024", проводимого Ассоциацией экспертов в области изображения и звука (EISA). В честь этой победы модная расцветка "Арктический лед" стала доступна в большем количестве стран за пределами Китая.