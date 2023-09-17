В США идет подготовка к испытанию первого бомбардировщика шестого поколения

Первое летное испытание нового стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider будет проведено до конца текущего года, сообщил президент по аэронавтике корпорации-разработчика Northrop Grumman Том Джонс, которого цитирует издание Air And Space Forces Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время идет подготовка первого B-21 к летному тесту", - сообщил он, выступая на конференции Ассоциации военно-воздушных сил. По его словам, вероятно, что он совершит полет до конца года.

При этом Джонс указал, что первый B-21 не является прототипом, он был создан как уже первый промышленный образец.

Накануне корпорация Northrop Grumman сообщила, что на первом бомбардировщике уже начались наземные испытания двигателей.

"Тестирование двигателей является важной вехой для программы на фоне подготовки первого в мире самолета шестого поколения к летному испытанию", - говорилось в сообщении.

Испытания проходят на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния.