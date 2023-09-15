Разработан смартфон в дизайне BMW

Китайский бренд Infinix анонсировал новый смартфон Note 30 VIP Racing Edition, дизайн которого был разработан совместно с автопроизводителем BMW.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GSMArena.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition получил броский экстерьер с красными боковыми рамками и окантовками камер. Также смартфон имеет текстурированную заднюю крышку с полосками синего, бирюзового и красного цветов, которые также присутствуют в логотипе BMW.

Смартфон также получил 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства отвечают процессор Dimensity 8050, а также 12 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти равен 256 ГБ.

Емкость аккумулятора - 5000 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью до 68 Вт. Мощность беспроводной зарядки - до 50 Вт. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP53.

Note 30 VIP Racing Edition оборудован тремя задними камерами на 108 МП (основная), 2 МП (макромодуль) и 2 МП (датчик глубины). Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП. Звучание стереодинамиков смартфона настроено компанией JBL.

Ожидается, что смартфон поступит в продажу в ближайшее время по ориентировочной цене $315.