Представлен новый робот-помощник, напоминающий желтый шар для боулинга

Южнокорейский технологический гигант Samsung представил новую версию круглого робота-компаньона Ballie, призванного следить за жильем владельца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, презентация состоялась на ежегодной выставке потребительской электроники CES 2024, проходящей в Лас-Вегасе, США, сообщается на официальном сайте Samsung.

Дроид Ballie оснащен тремя колесами и ориентируется в пространстве с помощью камер и лазерного радара. С его помощью можно управлять функциями "умного" дома, включая освещение, кондиционирование и отопление.

Также устройство может патрулировать территорию, передавая хозяину фотографии и транслируя видео с камеры через приложение на смартфоне. Робот управляется с помощью текстовых команд или голосом.

В отличие от первой версии, показанной в 2020 году, новый Ballie оснащен проектором, который может проецировать изображение на стены и потолок. В проморолике с его помощью принимают видеозвонки.

В Samsung заявили, что новинка оснащена искусственным интеллектом, что позволяет ему учиться и лучше выполнять требования владельца. В компании пообещали выпустить Ballie в продажу до конца 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!