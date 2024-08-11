Toshiba выпустила жесткий диск с рекордным объемом памяти

Toshiba начала разрабатывать жесткие диски с рекордной емкостью более 30 ТБ. Об этом говорится в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Создание жестких дисков такого большого объема стало возможным благодаря внедрению двух технологий записи: HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording), магнитная запись с тепловой поддержкой, и MAMR (Microwave Assisted Magnetic Recording) - магнитная запись с использованием микроволн.

HAMR использует ближний свет для нагрева дисков, что позволяет уменьшить размер пишущей головки и снизить потребление магнитной энергии. Благодаря этому инновационному решению удалось создать жесткий диск емкостью 32 ТБ.

Технология MAMR применяет микроволновый передатчик для генерации волн в диапазоне от 20 до 40 ГГц. Это также способствует уменьшению размера пишущей головки и снижению энергопотребления, что позволило создать жесткий диск емкостью 31 ТБ.

В Toshiba планируют начать поставки тестовых образцов жестких дисков на основе технологии HAMR в 2025 году. В настоящее время компания активно работает над созданием HDD емкостью 40 ТБ, но приблизительная стоимость таких жестких дисков пока не раскрывается.

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