В Турции заблокирован доступ к Instagram

Доступ к Instagram закрыт по решению Управления информационных технологий и связи Турции.

Как передает Day.Az, с сегодняшнего утра в Турции заблокирован вход в Instagram.

Согласно информации, опубликованной на сайте Управления информационных технологий и связи Турции, доступ к Instagram на территории страны заблокирован с сегодняшнего утра.

О том, как долго продлится запрет, не сообщается.

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