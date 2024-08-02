https://news.day.az/hitech/1679139.html В Турции заблокирован доступ к Instagram
В Турции заблокирован доступ к Instagram
Доступ к Instagram закрыт по решению Управления информационных технологий и связи Турции.
Как передает Day.Az, с сегодняшнего утра в Турции заблокирован вход в Instagram.
Согласно информации, опубликованной на сайте Управления информационных технологий и связи Турции, доступ к Instagram на территории страны заблокирован с сегодняшнего утра.
О том, как долго продлится запрет, не сообщается.
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