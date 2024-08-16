Ученые узнали, откуда прилетел уничтоживший динозавров астероид

Международная группа ученых из Германии, Бельгии и Италии выяснила, откуда прилетел астероид, столкновение которого с Землей привело к вымиранию динозавров и большинства других организмов 66 млн лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Science.

Космическая скала диаметром около 10 км упала у побережья современной Мексики, оставив кратер шириной в 145 километров. В результате катастрофы на планете наряду с динозаврами исчезло около 70% существовавших тогда видов. Ударную воронку назвали Чикшулубом в честь местной общины, а сам камень - Чикшулубским метеоритом.

В новом исследовании команда провела химический анализ остатков астероида и обнаружила в них редкий металл под названием рутений. На Земле этот элемент обычно залегает глубоко в недрах.

Ученые сравнили результаты с образцами из других мест падения астероидов в Южной Африке, Канаде и России, а также с парой углеродистых метеоритов, которые преобладают во внешней области главного пояса астероидов. Химические сигнатуры рутения в Чикшулубском метеорите соответствовали только сигнатурам углеродистых метеоритов, что указывает на его происхождение из внешней части нашей звездной системы.

Исследователи подчеркнули, что Чикшулубский кратер пока что считается единственным известным местом падения на Землю астероида из внешней Солнечной системы.

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