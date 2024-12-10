Назван смартфон с лучшей камерой на рынке

Специалисты портала Gizmodo провели сравнение самых популярных флагманских смартфонов, оценив их фотовозможности.

Как передает Day.Az, в результате эксперимента iPhone 16 Pro Max занял первое место благодаря качеству фотографий, продуманным функциям и алгоритмам обработки с помощью искусственного интеллекта. Эта модель оснащена основной камерой на 48 Мп, 48-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом с апертурой ƒ/2.2, телеобъективом и кнопкой Camera Control для управления съемкой.

Samsung Galaxy S24 Ultra выделяется 200-мегапиксельным модулем и 100-кратным приближением Space Zoom. Однако переход на 5-кратный телеобъектив вместо 10-кратного в прошлом поколении смутил экспертов. В том числе из-за этого улучшенные возможности постобработки благодаря Galaxy AI не могут компенсировать недостаточную детализацию снимков по сравнению с конкурентами.

Третье устройство, Google Pixel 9 Pro XL, показало свое превосходство в условиях слабого освещения. Эксперты также похвалили функции Add Me и Magic Editor, которые позволяют создавать необычные снимки с помощью ИИ. Однако отсутствие значительных аппаратных изменений не позволило Pixel опередить iPhone.

В Gizmodo подчеркнули, что каждый смартфон обладает своими сильными сторонами, что делает выбор субъективным. Тем не менее, iPhone 16 Pro Max оказался самым сбалансированным решением в 2024 году.