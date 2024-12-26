Galaxy S25 Ultra выйдет в новом для флагманов Samsung цвете

Компания Samsung готовится к выпуску своего нового флагманского смартфона Galaxy S25 Ultra, который будет представлен в январе 2025 года. Согласно последним утечкам, устройство получит несколько уникальных цветовых решений, включая "Титановый синий" и "Титановый бело-серебристый", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Титановый бело-серебристый" цвет, о котором рассказал известный инсайдер Ice Universe, представляет собой белую крышку и серебристую боковую рамку. Этот дизайн, по словам инсайдера, будет "очень красивым". Хотя этот цвет не будет основным, он будет доступен для покупки через официальный сайт Samsung.

"Достоверность информации на 100%. Среди четырех традиционных цветов S25 Ultra есть новый белый. Он представляет собой белый задник и серебристую середину в виде рамки корпуса. Официальное название: Titanium Whitesilver. Очень красивый!", - написал Ice Universe.