https://news.day.az/hitech/1721418.html Новая функция от WhatsApp - ФОТО WhatsApp представил новую функцию сканирования документов, которая позволяет пользователям сканировать документы прямо в приложении. Как сообщает Day.Az со ссылкой на WABetaInfo, обновление уже доступно в версии 24.25.89 WhatsApp, и первыми её получили некоторые пользователи в Индии.
Новая функция от WhatsApp - ФОТО
WhatsApp представил новую функцию сканирования документов, которая позволяет пользователям сканировать документы прямо в приложении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на WABetaInfo, обновление уже доступно в версии 24.25.89 WhatsApp, и первыми её получили некоторые пользователи в Индии.
Сканер документов предоставляет специальную опцию "Сканировать документ", которая появляется, когда пользователи выбирают загрузку или отправку документов.
Кроме того, WhatsApp разрабатывает функцию, которая позволит пользователям получать доступ к человеческой поддержке в чате непосредственно через веб-клиент.
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