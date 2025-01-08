Новая функция от WhatsApp

WhatsApp представил новую функцию сканирования документов, которая позволяет пользователям сканировать документы прямо в приложении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на WABetaInfo, обновление уже доступно в версии 24.25.89 WhatsApp, и первыми её получили некоторые пользователи в Индии.

Сканер документов предоставляет специальную опцию "Сканировать документ", которая появляется, когда пользователи выбирают загрузку или отправку документов.

Кроме того, WhatsApp разрабатывает функцию, которая позволит пользователям получать доступ к человеческой поддержке в чате непосредственно через веб-клиент.