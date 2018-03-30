В Израиле создали мобильное приложение для экстренной помощи аллергикам

Ученые из Бар-Иланского университета вместе со службой медпомощи "Маген Давид Адом" создали мобильное приложение для неотложной помощи страдающим аллергией, сообщает Day.Az со ссылкой на Stmegi.

Многие люди с тяжелой аллергией рискуют испытать анафилактический шок, который может привести к смерти в течение нескольких минут, если не принять эпинефрин - торговое название синтетического адреналина.

Как правило, аллергики носят с собой EpiPen, шприц-тюбик с эпинефрином, но бывает, что забывают его дома. Для таких случаев в Израиле и разработали приложение EPIMADA.

Приложение работает по принципу сервиса такси Uber, связывая пользователей с ближайшим человеком, у которого с собой есть эпинефрин и который максимально быстро сможет его доставить.

В Израиле примерно у 20 тысяч человек есть рецепты на EpiPen. Разработчики провели исследование и выяснили, что аллергики готовы делиться эпинефрином с теми, кому он срочно нужен.

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