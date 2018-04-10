Файлы Microsoft Word стали разносчиком опасного вируса

IT-специалисты зарегистрировали волну кибератак, причиной которых стали зараженные документы Microsoft Word. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TreatPost, передает Day.Az.

Объектами многоступенчатого кибернападения стали финансовые и IT-компании, расположенные в США и на Ближнем Востоке.

Заражение осуществляется через файлы Microsoft Word, полученные сотрудниками предприятий по электронной почте. В документах содержатся специальные HTML-теги, отвечающие за загрузку вредоносного программного обеспечения FormBook. При этом для активации вирусного алгоритма не требуется выполнение макросов.

При заражении системы используется уязвимость CVE-2017-8570, связанная с обработкой файлов в памяти компьютера, отмечают эксперты.

Активированная вредоносная программа способна запоминать порядок нажатия клавиш, красть содержимое буфера обмена и считывать пароли. Кроме того, у FormBook есть возможность самостоятельно загружать файлы, выполнять различные команды, завершать и перезагружать работу системы.

При этом подобная цепочка вредоносных действий остается незамеченной антивирусными программами из-за отсутствия сторонних ссылок или подозрительного контента.

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