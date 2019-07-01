Врачи рекомендуют внимательно следить за своим сном, особенно людям после 40 лет, так как в этом возрасте бессонница и другие нарушения сна могут сигнализировать об опасных процессах в головном мозге. Материал об этом опубликован на сайте Medicalxpress, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что плохой сон в возрасте 40-60 лет может быть следствием накопления бета-амилоидных бляшек в мозге, которые являются главным предвестником болезни Альцгеймера.

Как отметил ведущий автор исследования Мэтью Уокер, специалисты долгие годы искали ранние признаки деменции, чтобы найти способ предупредить неизлечимый недуг.

"Бета-амилоидные и тау-белки являются прогностическими маркерами. Только недавно они стали хорошо распознаваться с помощью дорогостоящего сканирования ПЭТ", - рассказали ученые.

Для того, чтобы максимально снизить вероятность развития болезни Альцгеймера, специалисты рекомендуют тщательно следить за своим режимом сна.

Если вы спите полноценно восемь часов, но с утра чувствуете себя разбитым, то, возможно, стоит провериться на апноэ, о котором многие пациенты порой не догадываются.

Состояние характеризуется храпом и частыми остановками дыхания во сне, что значительно снижает качество сна.

Также медики советуют пройти когнитивно-поведенческую терапию бессонницы (CBT-I). В перспективе ученые надеются, что люди из группы риска смогут носить небольшие устройства, которые будут отслеживать качество их сна.

"Так мы сможем оценить вероятность появления белков в мозге, вызывающих болезнь Альцгеймера", - пояснил Мэтью Уокер.

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