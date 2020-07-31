"В настоящее время на людях испытывают 25 вакцин от коронавируса. Ожидается переход вакцин в 3-й и 4-й этап".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил руководитель находящейся с визитом в Азербайджане миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Давид Новилло Ортиз.

Он отметил, что в настоящее время на стадии разработки находятся 265 вакцин от коронавируса: "Некоторые вакцины находятся на 1-й и 2-й стадии. В ближайшие месяцы они перейдут в 3-ю стадию. Мы располагаем информацией и о вакцине-кандидате из России. Чем больше будет вакцин-кандидатов, тем больше шансов на успех. В настоящее время шансы на успех составляют примерно 10%. ВОЗ разработала глобальные рамки для вакцин и других средств".