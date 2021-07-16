ЮНИСЕФ: из-за борьбы с COVID-19 дети не получают прививок от других опасных инфекций

В прошлом году 23 миллиона детей не получили необходимые вакцины - это самый большой показатель с 2009 года и на 3,7 миллиона больше, чем в 2019 году, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Более того, по данным ЮНИСЕФ, около 17 миллионов детей вообще не получили в прошлом году ни единой вакцины. Большинство из них проживает в условиях конфликтов и войн, в отдаленных населенных пунктах или в городских трущобах. Эти дети не только не получают прививок - они вообще лишены многих социальных и медицинских услуг.

"Страны стремятся приобрести вакцины от COVID-19, а тем временем мы пропускаем другие кампании по вакцинации, оставляя детей беззащитными перед такими грозными инфекциями как корь, полиомиелит и менингит, которые можно предотвращать", - заявил, комментируя результаты исследования, генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус. Он предупредил, что вспышки этих и других заболеваний будут иметь "катастрофические" последствия для систем здравоохранения, которые и так едва справляются с пандемией.

По всему миру в прошлом году на 3,5 миллиона больше детей, чем в 2019-ом, не получили первые дозы прививки от столбняка, дифтерии и коклюша, и на 3 миллиона больше, чем годом ранее, пропустили первую дозу вакцины от кори. По данным исследования, особенно пострадали страны Юго-восточной Азии и Восточного средиземноморья.

"Полученные тревожные данные четко свидетельствуют о том, что пандемия и связанные с ней ограничения приводят к потерям, которые мы не должны допускать, - подчеркнула глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - Причем под угрозой оказываются жизнь и благополучие самых уязвимых жителей планеты".

Недостаточный охват детей иммунизацией связан с нехваткой вакцин, потоками дезинформации, конфликтами и другими факторами. И до пандемии не все было гладко: например, уровень охвата вакцинами от столбняка, дифтерии и коклюша, а также от кори и полиомиелита уже много лет держится в пределах 86 процентов - никак не удается поднять этот показатель до уровня, рекомендованного ВОЗ. На фоне недостаточной вакцинации в первую очередь происходят вспышки кори. Показатели вакцинации девочек против вируса папилломы человека, который вызывает рак на более поздних этапах жизни, также сократились с 15 процентов в 2019 году до 13 процентов в прошлом.

В ООН призывают правительства срочно обратить внимание на проблему. В частности, рекомендуется восстановить работу медицинских служб и организовать кампании по вакцинации, а также повысить осведомленность родителей о важности и безопасности прививок. Кроме того, эксперты напоминают, что вакцинация от COVID-19 не должна финансироваться за счет фондов, предназначенных для иммунизации детей.